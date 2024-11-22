Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Kasım 2024 01:02
Vasi olan personelin ibkası kabul edilir mi?

Babama vasi oldum 2 şarkımı bu yıl bitiriyorum şark ilinde vasi olduğum için devam edebilirmiyim vasi olduğumdan ötürü ipkam kabul görür mü

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