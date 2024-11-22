KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Kasım 2024 02:12
Aşçılık kalfalık belgesi başvurusu

Arkadaşlar elimde hembadan aldığım (uzaktan eğitim MEB sitesi) aşçı çırağı sertifikası var geçerken öylesine müdür yardımcısına dedim bu belgeyle başvurabilir miyim sınava olur dedi ama katılım belgesi yazıyor daha önce bu şekilde başvuru yapan oldu mu kalfalık sınavına falan? Ya da hoca detaylı bakmadı herhalde anlamadım


askontes
Aday Memur
22 Kasım 2024 02:14

Kalfalık denklik başvurusu, mesleki eğitim merkezi müdür yardımcısına sordum

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