Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Kasım 2024 03:26
PSİKİYATRİ SEVK
Selamünaleyküm devrelerim psikolog beni psikiyatriye sevk etti bundan sonraki süreç ne olur askerlik maaş vs yardımcı olursanız sevinirim

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