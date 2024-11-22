Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Kasım 2024 06:53
becayiş hemşire

beykoz devlet hastanesi verilir. şile devlet alınır

Çok Yazılan Konular

Hac saglikEs durumu mazereti eski görev yerine dönüşBel fitigindan dolayi nobet tutulur muİl içi atama iller arasını etkiler miÜnvan değişikliğinden vazgeçip eski mesleğe geri dönme Ankara'da çalışılacak hastanelerAcilll yardımAlanya eğitim araştırma nasıldırEş tayini atama işlemleri başlatıldı

Sözlük

bilgiç 10 define avcıları 2 Bana güle güle 1 bebek kanalizasyonu 3 johnny somali 3 keder 2 tükenmez kalemin tükenir oluşu 2 nuru osmaniye camii 2 afaroz 1 Fakir kim aslında 3

Son Haberler

Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak?Chery Samsun'a yakın: Yılbaşına kadar karar verilecekİstanbul'un en büyük sorunu: ArızaDizilerde bölüm başına 9 şiddet!KPSS'de soru iptali çok sayıda vatandaşı işinden etti

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi