KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Kasım 2024 08:07
Memurlarda Ek iş
Arkadaşlar merhaba. 2022 kpss de memur olarak atandım. Nasipse 2024 kpss sonucunda da mühendis olarak atanacağım. Sormak istediğim şu mühendis arkadaşlara : boş zamanlarınızda gerek bilgisayar üzerinden gerek se fiziksel herhangi bir iş yapıyoe musunuz ? Bu konu hakkında ne önerirsiniz ? Madden zorlanmaya başladım ve bu yola başlamayı istiyorum.

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