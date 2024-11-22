Memurlarda Ek iş

Arkadaşlar merhaba. 2022 kpss de memur olarak atandım. Nasipse 2024 kpss sonucunda da mühendis olarak atanacağım. Sormak istediğim şu mühendis arkadaşlara : boş zamanlarınızda gerek bilgisayar üzerinden gerek se fiziksel herhangi bir iş yapıyoe musunuz ? Bu konu hakkında ne önerirsiniz ? Madden zorlanmaya başladım ve bu yola başlamayı istiyorum.

Arkadaşlar merhaba. 2022 kpss de memur olarak atandım. Nasipse 2024 kpss sonucunda da mühendis olarak atanacağım. Sormak istediğim şu mühendis arkadaşlara : boş zamanlarınızda gerek bilgisayar üzerinden gerek se fiziksel herhangi bir iş yapıyoe musunuz ? Bu konu hakkında ne önerirsiniz ? Madden zorlanmaya başladım ve bu yola başlamayı istiyorum.