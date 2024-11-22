Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Kasım 2024 10:11
Bursa resen atama

Merhabalar Bursa'da resen atanmıştım idaremin yüzünden. Burbiste tercih sayfasını açmadı ve norm fazlası olduğumu tebliğ etmedi. Bursa'da başka resen atanan var mı merak ediyorum?

Özellikle ilçe içinde tercih yapıp yerleşememesine rağmen resen atanan var mı?

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