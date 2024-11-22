Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Kasım 2024 10:14
Sözleşmeliden kadroya geçenlerin Fakülte Sekreteri veya Daire Başkanı olarak atanabilirler mi?

Sözleşmeliden kadroya geçenlerin Fakülte Sekreteri veya Daire Başkanı olarak atanabilirler mi? Yılları dolan bir personel bu tür kadrolara atanabilir mi?

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