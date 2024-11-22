Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Kasım 2024 10:41
Sözleşmeliden kadroya geçenler Fakülte Sekreteri veya Daire Başkanı olarak atanabilirler mi?

Sözleşmeliden kadroya geçenler Fakülte Sekreteri veya Daire Başkanı olarak atanabilirler mi?

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