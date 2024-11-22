Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Kasım 2024 10:53
Jandarma Aşçı alımları nasıl oluyor

Selamun Aleyküm Jandarma lojistik aşçılık başvurum kabul edildi sınava girmem gerek sınav yeri ve tarihi sınav ücreti ödendikten sonra açıklanıcak ama şuan için şehir değiştiremem

jandarma lojistik sınavlarına herkes kendi şehrinde girebiliyormu yoksa sadece ankaradamı sınava giriliyor. bilgilendirirseniz sevinirim.

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