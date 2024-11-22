Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Kasım 2024 11:02
2024/3 meslekçi uzman çavuş hk.

Merhaba bir silah tamircisinin çalışma şartları nedir ve hangi illerde çalışıyorlar?

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