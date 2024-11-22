Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Kasım 2024 11:18
hizmet birleştirmede yıllık izin

merhabalar 2016 senesinden bu yana sağlık teknikeri (paramedik)ünvanı ile 657 li olarak sağlık bakanlığına bağlı çalışmaktayım .atanmadan önce 2012-2016 seneleri arasında (4 yıl) özel bir hastanede hemşire ünvanı ile çalışmaktaydım. ilk atama yılımda hizmet birleştirme için dilekçe verdim. dilekçemin olumlu sonuçlandığı emekllik ve derece kadememe etki etti fakat yıllık iznimde 10 yılı doldurmama rağmen etkisi olmadı .çalıştığım kurumun sicil birimyle görüştüğümde daha önce çalıştığım ünvanla şuan ki ünvanım farklı olduğu sebebiyle bunun mümkün olmadığı söylendi . bu durumula ilgili yardımcı olabilcek net bir bilgi sahibi varmı

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