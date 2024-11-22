Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Kasım 2024 11:58
Lojman başvurusu

Arkadaşlar merak ettiğim bir konu var, 5 ay önce şarka geldim ancak puanım düşük olduğu için çıkmaz düşüncesiyle lojmana başvuru yapmadım, halihazırda kadrodaki personel Aralık ayı gibi başvuru yapıyormuş, genel atama döneminde sadece tayini çıkanlar lojman başvurusunda bulunuyormuş, şimdi bu sistem nasıl işliyor, zaten lojmanda olanlar tayin döneminde batıya döneceği için lojmanı boşaltıyor, Aralık ayında kim lojmanı boşaltacak da bize sıra gelecek, tayini çıkan puanı daha düşük olan kişi daha avantajlı mı oluyor kadrodakilere göre, yoksa Aralık ayında başvuru yapanlar genel atamadaki sıralamaya da mı giriyor

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