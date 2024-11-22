Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Kasım 2024 12:19
4bli istifa dilekçemi işlemiyorlar.

arkadaşlar konu hakkında bilen kişiler varsa yazarsa çok sevinirim.

bugün itibariyle istifa dilekçemi verdim. ama kurum amiri dilekçemi işleme koymuyor. 15 gün bekletme hakkım var diyor. 15 günün sonunda ekstra 15 gün daha bekletme hakkım var diyor. ben kuruma hiç gitmek istemiyorum. bu durumda ne yapmam lazım? bu arada kütüphanede çalışıyorum. kültür turizme bağlıyız.

Çok Yazılan Konular

Yedek aday ilişik kesilmesiSözleşmeli memur maaş hesaplama.4B Memurlukta aday memurluk var mı?4 b sözleşmeliGümrükte çalışmak için 88 Sözleşmeli Çevre mühendisi alımıKPSS-2022/10: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlık4b'linin istifası4b li gsb promosyon

Sözlük

Eski düşman dost olmaz 7 bina emini 2 sansar salvo 1 auralı migren 3 kakao 2 Paralel evren 2 puslu hava psikozu 3 eski dost düşman olmaz 11 yavaş hareketi 2 kendini anlatamama 1

Son Haberler

Ankara'da hamburger ve dönerlere gramaj denetimiSiyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'deKPDK 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği' temasıyla toplanıyorBabasından kalan 'Efsane'ye gözü gibi bakıyorMSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi