Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Kasım 2024 12:27
Kar tatili

Önümüz kış ve yine öğretmenler kar tatili beklentisini girecekler,

Aksaray ilinde azıcık kar yağdı diye kar tatili olmasın

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