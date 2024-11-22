KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Kasım 2024 12:34
4bli istifa dilekçemi işlemiyorlar.

arkadaşlar konu hakkında bilen kişiler varsa yazarsa çok sevinirim.

bugün itibariyle istifa dilekçemi verdim. ama kurum amiri dilekçemi işleme koymuyor. 15 gün bekletme hakkım var diyor. 15 günün sonunda ekstra 15 gün daha bekletme hakkım var diyor. ben kuruma hiç gitmek istemiyorum. bu durumda ne yapmam lazım? bu arada kütüphanede çalışıyorum. kültür turizme bağlıyız.

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