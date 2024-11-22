KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


22 Kasım 2024 12:39
tıbbi sekreter öneri

Merhaba puanım 90 tıbbi sekreter olarak Mersin düşünüyorum il sağlık mı önerirsiniz yoksa şehir hastanesi veya diş hastaneleri mi arkadaşlar çalışan varsa mutlaka bekliyorum önerilerini &#128591;

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