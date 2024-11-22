Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Kasım 2024 12:45
4B Sözleşmeli Geçiş Olayı
arkadaşlar 2022 P93'le (önlisans) adalet bakanlığına 4B olarak atanan bir kişi, 2024 P93'le farklı bir kuruma farklı bir unvanda atanmasında ceza aranır mı? atanacağı kurum kadrolu sözleşmeliden sözleşmeliye kendi bölümün ve bir üst statüde olursa cezaya takılmayacağını, fakat statüsü düşük ve sözleşmeliden sözleşmeliyeyse 1 yıl ceza süresinin olduğu söyleniyor? atanmak istediğim kurum kamu tüzel kişiliğine sahip bağımsız bir kuruluş. bakanlığa bağlı değil. bilgisi olan var mı?

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