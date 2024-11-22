KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


22 Kasım 2024 12:56
Pomem Kpss puan

Arkadaşlar pomeme başvurup kazanırsak ve herhangi bir olumsuz durumda gidemezsek diğer açıktan alımlara (asker, destek personeli vs) KPSS puanımızı bir daha kullanabiliyor muyuz yoksa puan yanıyor mu?


Baypar
Şube Müdürü
22 Kasım 2024 13:45

Evet kullanabilirsin. Zaten intibak eğitimi bunun için var. İntibak eğitiminde adaylar vazgeçme istifa etme hakkına sahip , yada İntibak sürecince Astsubaylığı kazanıp Polislikten istifa eden adaylarda oluyor.

Pomem eğitiminden istifa edip kpss puanıyla diğer branşlara başvurup kazanan adaylarda vardır.

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