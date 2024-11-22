Polis okulundan feragat sonrası yaşadığım pişmanlık

ama gönlüme engel olamıyorum üniforma veya polis aracı görünce bile gözlerim doluyor hayatımın en büyük hatası bırakmakmış gibi hissediyorum bu arada çıkış saati 5 değil 18.30

ama gönlüme engel olamıyorum üniforma veya polis aracı görünce bile gözlerim doluyor hayatımın en büyük hatası bırakmakmış gibi hissediyorum bu arada çıkış saati 5 değil 18.30