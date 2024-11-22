Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Kasım 2024 12:59
Polis okulundan feragat sonrası yaşadığım pişmanlık

merhaba saygıdeğer büyüklerim bir konu hakkında size danışmak istiyorum polis okulunu kazandım intibak eğitimini tamamladım ardından okula kaydım yapıldı fakat ailevi sebeplerden ötürü ağlaya ağlaya okulu bırakmak zorunda kaldım daha sonrasında ziraat bankasında işe girdim fakat aklımda gönlümde hep polislikte polis arabası görünce bile ben nasıl bıraktım nasıl bunu yaptım kendime diye kızıyorum sizce ben napmalıyım tekrar sınava hazırlansam polis okuluna girebilir miyim lütfen yardımcı olacak akıl verecek ölçüde konuşur musunuz şimdiden herkese teşekkür ediyorum hayırlı vazifeler


altıntaşli
Şube Müdürü
22 Kasım 2024 13:21

Gündüz 8-5 çalışıp hafta sonu 2 gün tatil yapıyorsun. Bayramlarda ve resmi tatillerde izinlisin değil mi?

Git hayatını yaşa.


dedicılk
22 Kasım 2024 13:22
ama gönlüme engel olamıyorum üniforma veya polis aracı görünce bile gözlerim doluyor hayatımın en büyük hatası bırakmakmış gibi hissediyorum bu arada çıkış saati 5 değil 18.30
altıntaşli, 1 saat önce

Gündüz 8-5 çalışıp hafta sonu 2 gün tatil yapıyorsun. Bayramlarda ve resmi tatillerde izinlisin değil mi?

Git hayatını yaşa.


donmassione
Aday Memur
22 Kasım 2024 13:58
sana sadece şunu söyleyeyim hayatındaki en muhteşem olay gerçekleşmiş .

tsubasa17
Memur
22 Kasım 2024 14:11
Burada kimsenin sana böyle bir karar verdiğin için eleştiride bulunacağını sanmıyorum hatta çoğu kişi iyi yapmışsın der. Dışı seni içi beni yakar hesabı.

Bozkurtbakışlı
Şef
22 Kasım 2024 14:24
Allah'ın sevdiği kuluymuşsun. Sabah 8 akşam 6,5 çalış, kışın sıcak yazın serin. Piyasa üstünde bir maaş. Etrafında şıkır şıkır insanlar. Çayı biraz soğuk içsende önüne gelir. Şöyle yap hatta. Polis arkadaşlar yer değiştirmek isteyen var mı de! Üstüne para verir millet. İyiyle, doğruyla, dürüstle işi olmayıp! Ülkenin nerede pislik insanı var, nerede hırsızı-tecavüzcüsü-gaspçısı-iti-köpeği var! Bunlarla uğraşır polis. O sebeple, Polislik mesleğine ve polislere saygı duymak gerekir. Ama yapılacak iş değildir.

diyorumki06
Şef
22 Kasım 2024 14:28
öğretmen odasında da aynı seyler konuşuluyor. yaşı tutsa öğretmen olmazmış polis olurmuş vs. şuan bir ogretmeni polis yap 1 ay çalışmadan ogretmenlige dönmek ister. diğer memurluklar için de böyle bu durum. heveslendiginiz gibi kolay değil. bir gecede tayininiz çıkar görev yeriniz degisir. bebeğiniz 20 günlükken süresi belli olmayan dış gorevlere gönderirler. öğretmen 1 saatlik sınav gorevinde polis 5 saat görev yapar öğretmenden daha az ücret alır. o nedenle oturun oturduğunuz yerde.
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2025 banka promosyonuSilah kaybetme sonucu idari yaptırım ne olur?Khk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriAylık 2.870 lira yemek ve kumanya ücreti26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarPts sorgusuİntihar+düşük maaş+fazla çalışma saati

Sözlük

nuh'un gemisi 1 aborijin 1 manda yuva yapmış söğüt dalına 4 bina emini 1 tükenmez kalemin tükenir oluşu 1 petrikor 5 İki yüzlü insanlar 5 Bana müsade 4 Deprem 1 define avcıları 2

Son Haberler

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?A Milli Takımın play-off turundaki rakibi belli olduYasa dışı bahse teşvik soruşturmasında 3 fenomene davaİki ilde hamburger, iskender ve dönerlere gramaj denetimiPark halindeki araca silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi