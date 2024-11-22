Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Kasım 2024 15:04
2025 kamu işçilerinin ikramiye ve tediyeleri
Ocak 1.tediye (13 günlük) Mart ikramiye (30 günlük) Mart 2.tediye(13 günlük) Mayıs Ek ödeme Haziran 3.tediye(13günlük) Eylül ikramiye (30 günlük) Eylül Giyim yardımı Aralık 4.tediye(13 günlük) ve bunlara ilave her ay maaş+ yemek parası+yol parası.. bilginize

koko8706
Aday Memur
22 Kasım 2024 15:42

KAZANILMIŞ HAKLARI.

SARI SENDİKAYA ŞAK ŞAK YAPTIRARAK

İZLEMEYE DEVAM.


miralaypatton
Şube Müdürü
22 Kasım 2024 15:46

Zaten bu durumu kamu işçileri biliyor amacın sadece bilgilendirme yapmak değil gibi sanki. İnşallah kamu işçileri daha da fazla alır mesela şu an işçi sendikaları vergi diliminin %15 te sabitlenmesi için sürekli eylem yapıyor peki yetkili memur sendikası ne yapıyor????

Memurlar işçilerin aldığı ikramiye vs üzerinden polemik yapacağına önce malum-sen sendikasından haklarını talep etsinler.işçi de memur da emekçi biri diğerinin kazandığını kıskanmamalı aksine mutlu olmalı.


koko8706
Aday Memur
22 Kasım 2024 15:49

AYNI ŞEKİLDE KATILIYORUM.


Hipokampüs
Memur
22 Kasım 2024 16:16
unide paspas yapan işçi 60 bin TL alırken ogr.gor. 55 alıyor. noluyoruz ?

arcadia26
Aday Memur
22 Kasım 2024 16:21
amacım seni ilgilendirmez. sendikalar da umrumda değil, polemiklik durum yok,
miralaypatton, 56 dk. önce

Zaten bu durumu kamu işçileri biliyor amacın sadece bilgilendirme yapmak değil gibi sanki. İnşallah kamu işçileri daha da fazla alır mesela şu an işçi sendikaları vergi diliminin %15 te sabitlenmesi için sürekli eylem yapıyor peki yetkili memur sendikası ne yapıyor????

Memurlar işçilerin aldığı ikramiye vs üzerinden polemik yapacağına önce malum-sen sendikasından haklarını talep etsinler.işçi de memur da emekçi biri diğerinin kazandığını kıskanmamalı aksine mutlu olmalı.


arcadia26
Aday Memur
22 Kasım 2024 16:22
bizler alınteri kpss ile atandığımız için zaten mutluyuz, bu bilgilendirme notudur
miralaypatton, 56 dk. önce

Zaten bu durumu kamu işçileri biliyor amacın sadece bilgilendirme yapmak değil gibi sanki. İnşallah kamu işçileri daha da fazla alır mesela şu an işçi sendikaları vergi diliminin %15 te sabitlenmesi için sürekli eylem yapıyor peki yetkili memur sendikası ne yapıyor????

Memurlar işçilerin aldığı ikramiye vs üzerinden polemik yapacağına önce malum-sen sendikasından haklarını talep etsinler.işçi de memur da emekçi biri diğerinin kazandığını kıskanmamalı aksine mutlu olmalı.

Toplam 6 mesaj

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