2025 kamu işçilerinin ikramiye ve tediyeleri

Zaten bu durumu kamu işçileri biliyor amacın sadece bilgilendirme yapmak değil gibi sanki. İnşallah kamu işçileri daha da fazla alır mesela şu an işçi sendikaları vergi diliminin %15 te sabitlenmesi için sürekli eylem yapıyor peki yetkili memur sendikası ne yapıyor????

Memurlar işçilerin aldığı ikramiye vs üzerinden polemik yapacağına önce malum-sen sendikasından haklarını talep etsinler.işçi de memur da emekçi biri diğerinin kazandığını kıskanmamalı aksine mutlu olmalı.