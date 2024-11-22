Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Kasım 2024 15:41
Memurlar.net polislere neden duyarsız

polis özlük hakları ile ilgili neden hiç haber yapılmıyor öğretmenler ile ilgili hemen haber yapılmış uzmanlık neden geçiyor falan...

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