Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Kasım 2024 16:02
Ünvan değişikliği

Merhaba. İlçe Nufus Müdürlüğünde vhki olarak görev yapıyorum. Meb onaylı bilgisayar programcılığı sertifikası almam durumunda sınava girmeden unvan değişikliğinde bulunabilir miyim? Konu hakkında bilgi sahibi olanlar yardimci olursa sevinirim. İyi günler

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