Güncel Nafaka Miktarı

Kolay gelsin arkadaşlar, muhtemelen içimizden birileri bu sene ayrılmış olabilir düşüncesiyle biraz bilgi almak için yazıyorum. Ben 2020 yılında anlaşmalı olarak ayrıldım. 2 tane çocuğum var birisi 10 yaşında 4.sınıfa gidiyor diğeri 5 yaşında kreşe gidiyor. Oğlumun servis ücreti haricinde okul ve kreş için herhangi bir ücret ödenmiyor. Eski eş çalışıyor asgari ücretin üzerinde bir maaş alıyor bildiğim kadarıyla 25-30 arası. Ailesiyle yaşıyor annesi babası emekli öğretmen kendi evleri ve kira ödemiyor. Ben de annemle yaşıyorum annemin maaşı 10000tl civarı. 2 ay önce nafaka arttırım davası açtı. Yeni ayrılan arkadaşlar varsa çocuklar için mahkeme ne kadar nafakaya bağlıyor yazabilir misiniz? Evine 3 maaş giren kadın benden hala nafakayı arttır diye dava açıyor. Ben kendi çocuklarıma zaten nafaka haricinde giyim, eğitim alışverişlerini karşılıyorum. Her hafta alıyorum çünkü onlara düşkünüm onlar da bana düşkün. Aramızda kavga gürültü yok ama her maddi konu geçtiğinde benden ekstra paralar istiyor bu benim artık canımı sıkmaya başladı. Bazen veriyorum bazen vermiyorum çünkü çocuklarıma kullandığından şüpheliyim. Para istediğinde vermek istersem ne lazımsa söyle ben yaparım ben alırım diyorum çocuklarım için. Ama mahkemenin vereceği kararı da merak ediyorum açıkçası. Yenilerde ayrılıp nafaka ödemeye başlayan arkadaşlardan bilgi alabilir miyim? Ya da nafakanın arttırılmaması için ne gibi yollara başvurabilirim?