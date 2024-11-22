Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Kasım 2024 16:02
Güncel Nafaka Miktarı

Kolay gelsin arkadaşlar, muhtemelen içimizden birileri bu sene ayrılmış olabilir düşüncesiyle biraz bilgi almak için yazıyorum. Ben 2020 yılında anlaşmalı olarak ayrıldım. 2 tane çocuğum var birisi 10 yaşında 4.sınıfa gidiyor diğeri 5 yaşında kreşe gidiyor. Oğlumun servis ücreti haricinde okul ve kreş için herhangi bir ücret ödenmiyor. Eski eş çalışıyor asgari ücretin üzerinde bir maaş alıyor bildiğim kadarıyla 25-30 arası. Ailesiyle yaşıyor annesi babası emekli öğretmen kendi evleri ve kira ödemiyor. Ben de annemle yaşıyorum annemin maaşı 10000tl civarı. 2 ay önce nafaka arttırım davası açtı. Yeni ayrılan arkadaşlar varsa çocuklar için mahkeme ne kadar nafakaya bağlıyor yazabilir misiniz? Evine 3 maaş giren kadın benden hala nafakayı arttır diye dava açıyor. Ben kendi çocuklarıma zaten nafaka haricinde giyim, eğitim alışverişlerini karşılıyorum. Her hafta alıyorum çünkü onlara düşkünüm onlar da bana düşkün. Aramızda kavga gürültü yok ama her maddi konu geçtiğinde benden ekstra paralar istiyor bu benim artık canımı sıkmaya başladı. Bazen veriyorum bazen vermiyorum çünkü çocuklarıma kullandığından şüpheliyim. Para istediğinde vermek istersem ne lazımsa söyle ben yaparım ben alırım diyorum çocuklarım için. Ama mahkemenin vereceği kararı da merak ediyorum açıkçası. Yenilerde ayrılıp nafaka ödemeye başlayan arkadaşlardan bilgi alabilir miyim? Ya da nafakanın arttırılmaması için ne gibi yollara başvurabilirim?

Çok Yazılan Konular

Naber lem, ben geldim 10 küsür yıl sonra yine. Tavsiye verin.Son düzlükteyimAmir odaya girdiğinde kalkma zorunluluğu var mıKadın - Erkek Çalışanlar !Vakıfbank promosyon güncellemesiÇocuk okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma - yardımAdalet çalışanı Ankara için ego yerine erzak almamız için Türkiye kart ne zaman çıkacak?Katiplere Reva Görülen 67,78 TL Giyimine Tepki Vermeyecek misiniz?TH'den GİH'e geri dönüşAdalet bakanlığı GYS sınavda değişiklik. Artık 10 yıl zabıt katipliği isteyecek. Kabul etmeyelim

Sözlük

afaroz 1 aborijin 1 Belma zarafeti 2 zakkum 1 Paralel evren 2 Bana müsade 4 teselya 1 turhan çömez 1 define avcıları 1 ahfeş 3

Son Haberler

Tabanca temizlerken çocuğu yaralayan Polis tutuklandı4 terörist etkisiz hale getirildiErbaş, öğretmenlerin toplumdaki rolünü vurguladıNetanyahu Brüksel'e gelmesi halinde tutuklanacakErdoğan: Şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, eğmeyiz

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi