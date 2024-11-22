KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


22 Kasım 2024 16:18
POMEM askerlik

Merhabalar, bir sorum olacaktı.

POMEM başvurusu kazanan bir kişi otomatik olarak askerliği uzamakta mı, bilenler cevaplarsa sevinirim.

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