KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


22 Kasım 2024 16:18
Pomem eğitimine hak kazanırsak askerlik tecil oluyor mu?

Merhabalar, bir sorum olacaktı.

POMEM başvurusu kazanan bir kişi otomatik olarak askerliği uzamakta mı, bilenler cevaplarsa sevinirim.


Baypar
Şube Müdürü
22 Kasım 2024 18:02

Askerliği uzamakta derken ?

Tecil diyorsan evet 10 yıl tecil oluyor. Daha sonra EGM MSB ye dilekçe yazıp askerlikten muaf tutuyor.

Ama bunların gerçekleşmesi için önce Pomemi kazanıp eğitimde olman lazım. Sonra atanıp görevde olacaksın. 10 yıl hizmetten sonra Muaf olursun. Kast ettiğin bu ise


Murat0534
Aday Memur
22 Kasım 2024 18:40

Hayır kastettiğim bu değil POMEM başvurum kazandın diye onaylandığında askerliğimin durumu ne oluyor, çünkü bu yılın sonunda tecil bitiyor. Bunun fyt, sözlüsü vs var. Uzatıyorlar mı bu aşamalar da ?

Baypar, 11 saat önce

Askerliği uzamakta derken ?

Tecil diyorsan evet 10 yıl tecil oluyor. Daha sonra EGM MSB ye dilekçe yazıp askerlikten muaf tutuyor.

Ama bunların gerçekleşmesi için önce Pomemi kazanıp eğitimde olman lazım. Sonra atanıp görevde olacaksın. 10 yıl hizmetten sonra Muaf olursun. Kast ettiğin bu ise


Baypar
Şube Müdürü
22 Kasım 2024 18:52

Hayır mülakatlarda Askerlik tecili yapmıyorlar. Askerliğin Tecil olması için Pomemi kazanıp kayıt yaptırman gerekir.

Üniversite gibi düşün. Nasıl üniversite kayıt olduğunda Öğrenci işleri askerliği tecil ediyorsa Polis Akademiside kayıt olunca tecil eder.

Yıl sonunda Tecilin bitirse direkt Yoklama kaçağı olmazsın.

Celp dönemine kadar yoklama aşamasında olursun. Eğer Mülakatlara girmeyi düşünüyorsanız Tecil bittikten sonra yoklama yaptırmayın. O zaman kadar mülakat sonuçları açıklanır.

Yoklama yaptırıp Muayene olursan akademiyi kazansan bile askere gitmek zorundasın.

O yüzden bekle. Tecil bitince Muhtemelen Nisan Celpine tabi olursun.

Ya da Lisans Mezunu isen bahar döneminde Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programlarına girip askerliği tecil edebilirsin. Böylece 2 yıl askerliğin tecil olur.

Murat0534, 11 saat önce

Hayır kastettiğim bu değil POMEM başvurum kazandın diye onaylandığında askerliğimin durumu ne oluyor, çünkü bu yılın sonunda tecil bitiyor. Bunun fyt, sözlüsü vs var. Uzatıyorlar mı bu aşamalar da ?

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