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Editörler : E.Kayı Han


22 Kasım 2024 16:40
Tapu Kadastro harita teknikeri için nasıl bir yer?

Tapu kadastroda çalışan harita teknikerleri çalışma alanı nasıldır? maaşı şartları vs nasıl mesai yapılıyor mu? Tapu ve kadastroda çalışan harita teknikerleri öneriyormusunuz?


ahmet44mlty
Şef
22 Kasım 2024 16:49

2017 yılında açıktan atama ile şahinbey tapuda masabaşı memur olarak çalıştım,öglene kadar kayıt kısmında başvuru alıyorduk 3-4 memurduk.ögleden sonra ise müdür yardımcısı tarafından tüm memurlara o gün için toplanmış tüm işler eşit ve adil birşekilde dagıtılırdı.harıta teknikriyim ama ilk görev yerim tapu müdürlüğü idi.mesai yapılmıyordu,maaşı halkbanktan alıyorduk.normal memur maaşı alıyorduk,misafırhanede kalıyordum zaten.zaman zaman yogun oluyordu bazen sakin olsa da bu nadir bi durumdu.her tapu yogun oldugu gibi çalıştıgım yer de yogundu.şahinbey tapuya bağlı 164 mahalle vardır binlerce iş,arsa,ev satışı ve bu hergün sürekli oluyordu.bunun dışında kavga ,dövüş oluyordu.sahtekarlık olayları da oluyordu,dikkat edin cok uyanık olun ve vatandaşa karşı sakin olmakta fayda var.vatandaş sabırsız işi bir an önce bitsin istiyor,ama her işin bi sırası var,bazı işler çabuk bazı işler 2,3 günde bitiyor..bankalar bi taraftan avukatlar bi taraftan.önermıyorum kısaca ama sizin tercihiniz sonuçta;stres vardı yogunluk zaten vardı.almış oldugum maaş 5 bin lira civarıydı,6 ay çalıştıktan sonra merkezi alım ile tercih verip tcdd ye atandım.


Haritavekadastro
Aday Memur
22 Kasım 2024 18:18

Peki hocam harita teknikeri için tcdd nasıl aynı şekilde değerlendirebilir misiniz? Alım yapması durumunda değerlendirmek için soruyorum.

ahmet44mlty, 2 saat önce

2017 yılında açıktan atama ile şahinbey tapuda masabaşı memur olarak çalıştım,öglene kadar kayıt kısmında başvuru alıyorduk 3-4 memurduk.ögleden sonra ise müdür yardımcısı tarafından tüm memurlara o gün için toplanmış tüm işler eşit ve adil birşekilde dagıtılırdı.harıta teknikriyim ama ilk görev yerim tapu müdürlüğü idi.mesai yapılmıyordu,maaşı halkbanktan alıyorduk.normal memur maaşı alıyorduk,misafırhanede kalıyordum zaten.zaman zaman yogun oluyordu bazen sakin olsa da bu nadir bi durumdu.her tapu yogun oldugu gibi çalıştıgım yer de yogundu.şahinbey tapuya bağlı 164 mahalle vardır binlerce iş,arsa,ev satışı ve bu hergün sürekli oluyordu.bunun dışında kavga ,dövüş oluyordu.sahtekarlık olayları da oluyordu,dikkat edin cok uyanık olun ve vatandaşa karşı sakin olmakta fayda var.vatandaş sabırsız işi bir an önce bitsin istiyor,ama her işin bi sırası var,bazı işler çabuk bazı işler 2,3 günde bitiyor..bankalar bi taraftan avukatlar bi taraftan.önermıyorum kısaca ama sizin tercihiniz sonuçta;stres vardı yogunluk zaten vardı.almış oldugum maaş 5 bin lira civarıydı,6 ay çalıştıktan sonra merkezi alım ile tercih verip tcdd ye atandım.

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