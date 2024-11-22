KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


22 Kasım 2024 16:44
Pomam başvurunda eski fotoğraf sorun olur mu?

Kimlik fotoğrafim ve sistemdeki fotoğrafim 8 yıllık güncel halim ile pek farkı yok guncelemezsem sorun olur mu?


Baypar
Şube Müdürü
22 Kasım 2024 18:05

Yok olmaz. Kimliğin eski nüfus cüzdanı değilse bir sıkıntı olmaz. Eğer öyle ise yeni kimlik kartı başvurusunda bulun. Olar geçici kimlik belgesi verirler. Zaten mülakata kadar yeni kimliğin gelir.


Bozkurtberk
Aday Memur
22 Kasım 2024 18:18

Yeni kimlik kartı kullanıyorum. Teşekkürler hocam

Baypar, 11 saat önce

Yok olmaz. Kimliğin eski nüfus cüzdanı değilse bir sıkıntı olmaz. Eğer öyle ise yeni kimlik kartı başvurusunda bulun. Olar geçici kimlik belgesi verirler. Zaten mülakata kadar yeni kimliğin gelir.

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