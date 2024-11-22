Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Kasım 2024 18:25
intiharı düşünüyorum yardım edin!
merhaba. kiradayım. kira,İLKSAN ikraz kesintisi faturalar yeme içme derken birikim yapamıyor; ay sonunu getiremiyorum!! babamdan yardım da alamıyorum! halk eğitimde memurum ve psikolojik tedavi görüyorum ama sorunlar boyumu aşıp arşa çıktı ! bankadan kredi de çekemiyorum icraları yeni kapattığım için. cebimde 2 günlük param var yada yok. bana bir çıkar yol söyleyin.

Çok Yazılan Konular

%40 Engelli Raporuyla Öğretmen Neden Erken Emekli Olamıyor?Müdür Vekilliğinden Ayrılamama SorunuAnkara Norm Kadro Fazlalığı Resen Atama54 saate 3 normPendik promosyonMotorlu Taşıtlar Sınav Sorumlusu Olma Hk.Analiz yapılması zorunlu mudur? yapılmazsa ne olur?Norm fazlası resen atamaRehberlik araştırma merkezine geçmek istiyorumAskerlik çürük atama

Sözlük

diş doktoru 1 geoguessr 2 ayakkabı boyacısına aşık olan kadın 4 buğday pilavı 1 Belma zarafeti 2 adam gibi adam 2 yay gibi gergin insanlar 1 Anlamsız polemiğe girmek 2 sinir olmak 1 erkan trükten 3

Son Haberler

Şerzan Kurt davasının sanığı emekli polis memurunun yargılanması tamamlandıAK Parti vergi dilimi güncellemesini gündemine aldı!Göç İdaresi Başkanlığı: Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2,9 milyonHakem Meler'in darbedilmesi davasında gerekçeli karar açıklandıÇayırhan'da maden işçilerinin eylemi 3'üncü gününde

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi