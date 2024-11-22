intiharı düşünüyorum yardım edin!

merhaba. kiradayım. kira,İLKSAN ikraz kesintisi faturalar yeme içme derken birikim yapamıyor; ay sonunu getiremiyorum!! babamdan yardım da alamıyorum! halk eğitimde memurum ve psikolojik tedavi görüyorum ama sorunlar boyumu aşıp arşa çıktı ! bankadan kredi de çekemiyorum icraları yeni kapattığım için. cebimde 2 günlük param var yada yok. bana bir çıkar yol söyleyin.

merhaba. kiradayım. kira,İLKSAN ikraz kesintisi faturalar yeme içme derken birikim yapamıyor; ay sonunu getiremiyorum!! babamdan yardım da alamıyorum! halk eğitimde memurum ve psikolojik tedavi görüyorum ama sorunlar boyumu aşıp arşa çıktı ! bankadan kredi de çekemiyorum icraları yeni kapattığım için. cebimde 2 günlük param var yada yok. bana bir çıkar yol söyleyin.