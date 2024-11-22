Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Kasım 2024 18:54
uzman öğretmen ve baş öğretmenlik
bir gelişme yaşandımı.

uca
Daire Başkanı
22 Kasım 2024 19:02

Bu sene yalan oldu. beceriksizlik mi oyalama mi


eshil86
Aday Memur
22 Kasım 2024 19:28

2028 seçimlerine yetişir mi acaba uzman ve başöğretmenlik

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