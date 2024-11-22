KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Kasım 2024 19:18
Elektrik teknisyenligi mi yoksa destek personeli mi?

Herkese merhaba 2024 lise kpssden 87.9 puan aldım elektrik cikisliyim alan sıralamam 34. Ama elektrik işinde uzun yıllardır çalışmadım.

Aralık ayındaki tercihlerde teknisyenlik mi yazmalıyım yoksa destek personeli mi? Teknisyenlik yazarsam kurumda sorun yaşar mıyım? Bilgisi ve fikri olan varsa yazarsa çok sevinirim 2 aydır kafam karışık..

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