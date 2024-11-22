Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Kasım 2024 19:24
MUVAFAKAT DAVASI

İkm'yim, denk kadroya kurumlar arası geçiş yapacaktım. Fakat CTE muvafakat vermedi. Ben de "idari dava" açtım bakalım, sonuç ne olacak. Daha önce dava açıp kazanan var mı?

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