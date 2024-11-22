KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


22 Kasım 2024 20:22
Pomem göz derecesi

Merhaba sol göz 0.25 miyop 1 astigmat toplam -1.25 sağ göz 0.5 miyop -1.5 astigmat toplam -2 derece var baktığımda maksimum -2 derece olması gerektiği yazıyor bu her iki gözün derece toplamı için mi yoksa ayrı ayrı -2 derece üzerinden mi bakılıyor


Baypar
Şube Müdürü
22 Kasım 2024 21:05

Ayrı Ayrı -2 yi geçmemesi gerekiyor. Fakat mercekle düzeltme işlemince bir göz 10/6 görmek zorundadır. İlgili yönetmeliği inceleyip detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca belirtiğiniz dereceler bir göz için sınırda yani çizdirebilirsiniz


zLuky
22 Kasım 2024 21:52

Şuanda gözlük kullanıyorum 1


zLuky
22 Kasım 2024 21:54

10/6 neye göre oluyor birde mercekle düzeltme işleminden kastınız gözlük müdür ?

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