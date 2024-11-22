Başka bir kuruma açıktan DMK 92.Maddeye göre mi atanıcaksın. Eğer öyleyse 6 ay dolmadan kadrolu memurluğa başlayamazsınız. Yok kpss ile sözleşmeli başlayacaksan hiçbir problem yok veya işçi olarak başlayacaksan gene hiçbir problem yok

Başka bir kuruma açıktan DMK 92.Maddeye göre mi atanıcaksın. Eğer öyleyse 6 ay dolmadan kadrolu memurluğa başlayamazsınız. Yok kpss ile sözleşmeli başlayacaksan hiçbir problem yok veya işçi olarak başlayacaksan gene hiçbir problem yok

Gebeskaplumbagaa, 1 saat önce .