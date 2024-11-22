Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Kasım 2024 20:34
İSTİFA
Meslekte 11. yılımdayım istifa edip başka bir kamu kurumuna atanma durumum var istifa süreci nasıl olacak, zati demirbaş silahımı taşıma ruhsatı ile alabilirmiyim?

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
22 Kasım 2024 21:03
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malikane.1999
Şef
22 Kasım 2024 21:40
Başka bir kuruma açıktan DMK 92.Maddeye göre mi atanıcaksın. Eğer öyleyse 6 ay dolmadan kadrolu memurluğa başlayamazsınız. Yok kpss ile sözleşmeli başlayacaksan hiçbir problem yok veya işçi olarak başlayacaksan gene hiçbir problem yok
Gebeskaplumbagaa, 1 saat önce
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Cy27
Aday Memur
22 Kasım 2024 21:42
kpss ile sözleşmeli
malikane.1999, 23 dk. önce
Başka bir kuruma açıktan DMK 92.Maddeye göre mi atanıcaksın. Eğer öyleyse 6 ay dolmadan kadrolu memurluğa başlayamazsınız. Yok kpss ile sözleşmeli başlayacaksan hiçbir problem yok veya işçi olarak başlayacaksan gene hiçbir problem yok

malikane.1999
Şef
22 Kasım 2024 21:47
Tmm kpss ile sözleşmeli atamada hiçbir problem olmaz. Atandıktan sonra güvenlik soruşturması vs olduğu için işe başlayış 1-3 ay arası sürebiliyor istifa dilekçeni verirsin zaten Max en kötü 1 ay sürer. Onun haricinde 3+1 li olup 3.yılın sonunda kadroya geçersin +1 yıl sonra da tayin istiyebilirsin. Onun haricinde kadroya geçince daha önce memuriyetin olduğu için hizmet birleştirmesi yaparsın ve derece kademen de düşer. Askerlikte sayıldı ayrılırken silahı almak için başvuru yaparsın taşıma ruhsatını da alırsın mis gibi hayırlı olsun inşallah yeni hayatın
Cy27, 21 dk. önce
kpss ile sözleşmeli

Cy27
Aday Memur
22 Kasım 2024 21:49
eyvallah sağolasın
malikane.1999, 16 dk. önce
Tmm kpss ile sözleşmeli atamada hiçbir problem olmaz. Atandıktan sonra güvenlik soruşturması vs olduğu için işe başlayış 1-3 ay arası sürebiliyor istifa dilekçeni verirsin zaten Max en kötü 1 ay sürer. Onun haricinde 3+1 li olup 3.yılın sonunda kadroya geçersin +1 yıl sonra da tayin istiyebilirsin. Onun haricinde kadroya geçince daha önce memuriyetin olduğu için hizmet birleştirmesi yaparsın ve derece kademen de düşer. Askerlikte sayıldı ayrılırken silahı almak için başvuru yaparsın taşıma ruhsatını da alırsın mis gibi hayırlı olsun inşallah yeni hayatın

malikane.1999
Şef
22 Kasım 2024 21:50
Rica ederim hangi kurum düşünüyorsun düz memurluk tarzıysa 39K maaşı var biraz maddi anlamda düşüş yaşayabilirsin
Cy27, 14 dk. önce
eyvallah sağolasın
Toplam 6 mesaj

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