Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Kasım 2024 20:48
Polis merkezinde ek görev belası

Merhabalar şefler devreler arkadaşlar soruma geçmeden önce şimdi bununla alakalı çok yorum ve açılmış konuya baktım, lakin elle tutulur bir şey bulamadım. Belli bir şeyden sonra karşılıklı didişmeye dönüşmüş o konular.

Şimdi sorum şu polis merkezinde geceden çıktıktan sonra görev yazılabilir mı?

Yahu yazılıyor maalesef onu biliyorum ve de gidiyoruz lanet olsun ama onların yazmalarına ya da bizim yazılmamamıza bir dayanak var mı?

Öğrenmek istediğim bu bir de 1995'teki yönetmelik bununla alakalı bir düzenleme içeriyor mu ve o hala geçerli mi?

Şimdi olağanüstü bir durum olur, seçimde mitingdi hepsine eyvallah ama maça yazıyorlar bir de güya bizi düşünüyorlarmış gibi siz biraz geç gelin öğlen gelirsiniz 12'de diyorlar, lütfediyorlar Allah razı olsun.

Bu konuda araştırma yapıyorum, ilgili mevzuatlar yönetmelikler ya da emsal oluşturacak mahkeme kararları konusunda bilgi sahibi olan arkadaşlar paylaşırsa faydalanalım iyi akşamlar


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
22 Kasım 2024 21:02
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