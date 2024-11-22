Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Kasım 2024 21:09
Pomem hagb eğitimde elenirmiyim.

Sözleşmeli erlik yaparken tek taraflı fesh ettiğim için 1 yıl sonra 6 ay sonra 5 ay en son hagb a çevrildi.5 yıl denetimli serbestlik verildi.şuan devam ediyor.Hagb alıp eğitimde elenmeyen polis olan varmı?

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