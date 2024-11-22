Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Kasım 2024 21:35
Deprem illeri şark statüsü kalkıyor mu

Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum jandarma personeli değilim Emniyet görevlisiyim acaba jandarma da deprem illeri şark statüsünde mi 2025 yılında şark statüsünden çıkışacağı söyleniyor sizde böyle bir duyum var mı

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