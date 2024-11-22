KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Kasım 2024 21:59
alım yapmasını beklediğiniz kurumlar neler?
merhaba. iibf ye yönelik kesin alım yapar dediğiniz kurumlar var mı? bir duyum almışsınızdır veya bir tanıdığınız çalışıyordur. kpss robotundaki hoca iibf sıralamanızın 3 te 1 i alım olursa atanırsınız diyor. çünkü önümüzde alancılar,henüz mezun olmayanlar,ikinci üniversite kapsamında okuyup başka branştan tercih verecekler olduğunu söylüyor. hiçte elle tutulur alım yok umarım yeni yılda artar.

Volkan5225
Aday Memur
22 Kasım 2024 22:29

Hangi iibf sıralamasının 3 te 1 hocam m7 mi yoksa hangi bölüm mezunusun brans siralamasi mi


657abc657
Aday Memur
22 Kasım 2024 22:54
m7 hocam. ben kamucuyum. branş 617 oldu 539 du:( m7 de 6000 küsür.
Volkan5225, 1 saat önce

Hangi iibf sıralamasının 3 te 1 hocam m7 mi yoksa hangi bölüm mezunusun brans siralamasi mi

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