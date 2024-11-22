alım yapmasını beklediğiniz kurumlar neler?

merhaba. iibf ye yönelik kesin alım yapar dediğiniz kurumlar var mı? bir duyum almışsınızdır veya bir tanıdığınız çalışıyordur. kpss robotundaki hoca iibf sıralamanızın 3 te 1 i alım olursa atanırsınız diyor. çünkü önümüzde alancılar,henüz mezun olmayanlar,ikinci üniversite kapsamında okuyup başka branştan tercih verecekler olduğunu söylüyor. hiçte elle tutulur alım yok umarım yeni yılda artar.

merhaba. iibf ye yönelik kesin alım yapar dediğiniz kurumlar var mı? bir duyum almışsınızdır veya bir tanıdığınız çalışıyordur. kpss robotundaki hoca iibf sıralamanızın 3 te 1 i alım olursa atanırsınız diyor. çünkü önümüzde alancılar,henüz mezun olmayanlar,ikinci üniversite kapsamında okuyup başka branştan tercih verecekler olduğunu söylüyor. hiçte elle tutulur alım yok umarım yeni yılda artar.