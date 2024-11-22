Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Kasım 2024 22:05
eş durumu
3+1 ile atandım 26 ocakta 3 yılım doluyor ağrıda ebe olarak çalışıyorum. eşim Ankara'da adalet Bakanlığında mübaşir pozisyonunda eş durumu versem Ankara'ya tayinim çıkma ihtimali var mı?

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