Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Kasım 2024 23:53
arazi tazminatı ve seyyar görev görev tazminatı

tarım bakanlığı nda arazi tazminatı ve seyyar görev görev tazminatı aynı gün için ikisi de ödenebilir mi?

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