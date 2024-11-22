Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


22 Kasım 2024 23:56
arazi tazminatı ve seyyar görev tazminatı

tarım bakanlığı nda arazi tazminatı ve seyyar görev tazminatı aynı gün için ikisi de ödenebilir mi?

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