KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Kasım 2024 00:10
ekonometri lisans bölümü atanma durumu nedir
merhaba ekonometri mezunuyum uzun bı aradan sonra tekrar kpss deneyeyim dedim 70 aldım yaş 39 atanma şansım var mıdır

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