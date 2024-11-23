İstifa etmiş memuru yıllar sonra Teftiş Kurulunun araması

Arkadaşlar benim durumumda olan biri varmı acaba, cevap yazarsa sevinirim. İstifa edeli 9 yıla yaklaştı ve geçenlerde teftiş kurulu aradım bir ifadeniz var dediler. Bende o şehirde yaşamadığımı konunun ne olduğunu söylediğimde detay veremeyeceğini, ifade içinde yaşadığınız şehire gönderileceğini söylediler.

Meslekte iken ne adli ne idari soruşturma geçirmedim. Herhangi bir olaya karışmadım. İstifamı dilekçe yoluyla verdim ve kuralına göre yaklaşık 9 sene istifa ettim. Meslekte çalışmış olduğum idari büromu aradım ne görevdeyken ne istifa ettikten sonra hakkımda bir konu, dosya, soruşturma olmadığını teyit ettim. Forumda araştırma yaptığımda son dönemlerde birçok görevdeki arkadaşın malum konudan dolayı teftiş kurulundan çağrıldığını okudum ancak o malum konuyla ne üniversite, ne polis okulu, ne görevde ne de görev sonrası yakından uzaktan bir bağımda olmadı asla.

Görev esnasında illaki üstlerinle, aynı birimde veya aynı ekipte beraber çalıştığın kişilerle görev gereği telefon konuşmalarımız oluyordu haliyle. Bir türlü anlamlandıramıyorum 9 seneye yakın zaman geçmişken teftiş kurulundan aranıp müşfettişe ifade vereceğimi.