KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Kasım 2024 13:39
Askerdeyken Pomem başvurusu yapmak

Pomem başvuruları başladı, ağustosta terhis oluyorum. Eğer mülakata girip geçersem askerlik zorunlu erken terhis mi oluyor yoksa eğitimi erteleyip, askerliği normalce bitirip eğitime öyle başlayabilir miyim

Bi de başvuru son tarih 9 aralık da mülakatlar ve alım eğitim vs. ne zaman başlar


Baypar
Şube Müdürü
23 Kasım 2024 14:19

Erken terhis olamazsın. Kazanırsan kayıt hakkının ölmemesi için dilekçe yazacaksın. Eğer dilekçen kabül edilirse gelecek dönem için planlaman yapılır.

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