KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Kasım 2024 13:45
2024 Öabt Hk.

Merhaba arkadaşlar.

2024 ağustosta yapılan kpss oabt sınavıyla ilgili bir kaç sorum var. Başka bir yerde net bir bilgiye ulaşamadım, o yüzden sizlere de sormak istedim.

1. 2024 oabt puanıyla son kez mülakat yapılacağı söyleniyor. Bu mülakatta başarılı olanlar akademiye mi alınacak yoksa doğrudan okullarda mi gorevlendirilecekler?

2. 2023 yılında alım yapılmadığı için 2023 oabt mağdurlarının bir kısmı 2024 sınavına da girdi. Bu iki sınava da girip bu sene atananlardan sonra yeni sıralama nedir?

3. Her iki sınava girip 2023 puanı ile atanıp 2024 puanı ile tekrar mülakata girmek gibi veya mülakata girmeyip girecek adayların önünü kapatmak, kontenjan doldurmak gibi bir durum olabilir mi? ( lütfen bu sorum yanlış anlaşılmasın veya yanlış yerlere cekilmesin.)

4. Bir diğer sorum; yabanci dil öğretmenlerinin ags ile birlikte girmeleri gereken yds veya e-yds o yıl olmalı derken kasıt 2025 ags için 2025 yds mi yoksa sınav tarihinden itibaren geriye dönük 12 ay içindeki yds mi?

Şimdiden teşekkür ederim, kolay gelsin.


Zafer Yılmaz Güneyi
Aday Memur
23 Kasım 2024 13:55

1. Direkt Milli Eğitim Bakanı Yusuf tekin Akademi'nin 2025 KPSS ile olacağını söyledi. Suyu bulandırmaya çalışanlara prim vermeyin.

2. Atama sonrası yeni sıralamanın ÖSYM'nin sitesinde yayınlanmayacağı söyleniyor. Branş sıralama gruplarında belli olur ancak. O da kesin olmaz gibi.

3. Soruyu pek anlamadım ama kişi 23 ile atanmayıp 24 ile mülakata girebilir tabii.

4. 24 kpsslilerin ags'ye girmesine gerek yok. Yabancı dil sınavları için yeni düzenlemeler 25 kpss ve sonrası için geçerli.

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