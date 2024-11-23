Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Kasım 2024 15:35
Emekli sandığı memur prim günümü nasıl öğrenirim?

Merhaba. İş başlangıcım 10 Ekim 1999. Öğretmenim. Mebbise göre 25 hizmet yılından gün almış gözüküyor um. Bu durumda ödenmiş SGK prim günüm ne kadardır? Veya bunu ogrenebilecegim hesaplama robotu gibi birşey var mı teşekkür ederim.


anther
Şef
23 Kasım 2024 16:16
e devlete gir aramaya SGK tescil ve hizmet dökümü yaz. oradan öğrenebilirsiniz.

yenersonmez
Aday Memur
23 Kasım 2024 16:26

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
23 Kasım 2024 16:37

E-devlette Çalışma hayatım kısmında mevcut durumunuzu ve emeklilik şartlarınızı görebilirsiniz.

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