KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Kasım 2024 16:10
Mübaşir maaş

Yeni başlayan mübaşir maaşı ne kadar? Maaş robotunda kademe/derece vs seçmek gerekiyor.Bu derece / kademe olayı nasıl oluyor açıklayabilecek var mı?

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