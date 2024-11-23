Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Kasım 2024 19:05
Mobinge karşı yapılabilecekler
Arkadaşlar amir mobingine karşı neler yapabiliriz. Hakkımızı savunuyoruz ama bunun karşılığında mobinge uğruyoruz tehditler ediliyorz. Tecrübeli Arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim

Kırmızı Hap
Şef
23 Kasım 2024 19:34

Nerdeyse mesleğin başından beri mobbing yiyen bir memur olarak sana şunu söyleyeyim. Çok bariz, çok net bir mobbing olmadıkça hiçbir şey yapamazsın. Hatta bana çok bariz mobbing yapıldı. Geceden çıktığım günün akşamı yine geceye yazdılar. Sonra yine yazdılar. Sonra yine yazdılar. Baya elimde görev kağıdı var, direk ispatlı mobbing.


Kırmızı Hap
Şef
23 Kasım 2024 19:36

Fakat hiçbir şey olmadı. Ben de kurallara uymayı, amirlere sadece "sağol ve takip ettim" demeyi öğrendim. Şu an yasama yürütme ve yargı bağımsızlığı yok. O nedenle göze batma.

Kırmızı Hap, 47 dk. önce

Nerdeyse mesleğin başından beri mobbing yiyen bir memur olarak sana şunu söyleyeyim. Çok bariz, çok net bir mobbing olmadıkça hiçbir şey yapamazsın. Hatta bana çok bariz mobbing yapıldı. Geceden çıktığım günün akşamı yine geceye yazdılar. Sonra yine yazdılar. Sonra yine yazdılar. Baya elimde görev kağıdı var, direk ispatlı mobbing.


Bozkurtman
Memur
23 Kasım 2024 19:36
Derdimizi kime ne şekilde anlatabiliriz ve sonuç alabiliriz peki ? Hakkımızı aradığımızda dolaylı olarak sürülmekle tehdit ediliyorz
Kırmızı Hap, 47 dk. önce

Nerdeyse mesleğin başından beri mobbing yiyen bir memur olarak sana şunu söyleyeyim. Çok bariz, çok net bir mobbing olmadıkça hiçbir şey yapamazsın. Hatta bana çok bariz mobbing yapıldı. Geceden çıktığım günün akşamı yine geceye yazdılar. Sonra yine yazdılar. Sonra yine yazdılar. Baya elimde görev kağıdı var, direk ispatlı mobbing.


Bozkurtman
Memur
23 Kasım 2024 19:44
Bu şekilde nereye kadar dayanabilecez. Sustukça daha da çok haksızlık yapılıyor. İş bilmeyen yöneticiler yanlış talimatlar veriyor. Aksi düşüncemizi dile getirdiğimizde bize çalışma olarak ve sürülmekle ilgili dolaylı mobing yapılıyor
Kırmızı Hap, 45 dk. önce

Fakat hiçbir şey olmadı. Ben de kurallara uymayı, amirlere sadece "sağol ve takip ettim" demeyi öğrendim. Şu an yasama yürütme ve yargı bağımsızlığı yok. O nedenle göze batma.


Kırmızı Hap
Şef
23 Kasım 2024 19:47

Ya kardeşim kim ipler polis memuru bilmem kimi. Mahkemeye gidersin. Dava bitene kadar sana dokunmazlar. Dava bittikten sonra mobbing öyle değil böyle olur diye sana öğretirler.

Devlet polis amirlerine böyle bir yetki vermiş. Sen devletin yetki verdiği amiri, devletin mahkemesinde, devlete şikayet edeceksin. Ne diyeceksin mesela? Nedir sana yapılan mobbing?

Sen en iyisi Hâkim Gül Altınok'a git. Kendisi devletini ve polisini seven, Türk örf ve adetlerine bağlı namuslu bir hâkimdir :))

Bozkurtman, 45 dk. önce
Derdimizi kime ne şekilde anlatabiliriz ve sonuç alabiliriz peki ? Hakkımızı aradığımızda dolaylı olarak sürülmekle tehdit ediliyorz

Kırmızı Hap
Şef
23 Kasım 2024 19:57

En basit mobbing örneği disiplin soruşturmanı sana en uzak karakola vermeleridir. Ne diyeceksin mahkemede? Beni uzak karakola çağırdılar yoruldum mu diyeceksin? Seni ikametine en uzak yere verdi diyelim. Ne diyeceksin? Adamın yetkisi var. O memura orada ihtiyacım vardı diyecek, bitti. Gerçekten işkence sayılacak ve ispatı kolay bir durum olmadıkça boşuna uğraşma. Askeri birliklerin hepsinde böyle şeyler olur.


mengok
Şube Müdürü
23 Kasım 2024 20:01
o yüzden ne yapıyoruz suya sabuna dokunmuyoruz devlet ne zaman bizim hakkimizi hukukumuzu koruma altına alır ve gerçekten çalışmak için gerekli ortam saglanİr o zaman çalışırız .. anlaşıldı takip ettim sağolun ..

Kırmızı Hap
Şef
23 Kasım 2024 20:04

Altın değerinde nasihat.

mengok, 20 dk. önce
o yüzden ne yapıyoruz suya sabuna dokunmuyoruz devlet ne zaman bizim hakkimizi hukukumuzu koruma altına alır ve gerçekten çalışmak için gerekli ortam saglanİr o zaman çalışırız .. anlaşıldı takip ettim sağolun ..

Bozkurtman
Memur
23 Kasım 2024 20:04
Beddua etmeye devam edecez yani ? Yapabilecek başka hicbirseyimz yok doğru mu anladım?
Kırmızı Hap, 24 dk. önce

En basit mobbing örneği disiplin soruşturmanı sana en uzak karakola vermeleridir. Ne diyeceksin mahkemede? Beni uzak karakola çağırdılar yoruldum mu diyeceksin? Seni ikametine en uzak yere verdi diyelim. Ne diyeceksin? Adamın yetkisi var. O memura orada ihtiyacım vardı diyecek, bitti. Gerçekten işkence sayılacak ve ispatı kolay bir durum olmadıkça boşuna uğraşma. Askeri birliklerin hepsinde böyle şeyler olur.

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