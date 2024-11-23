Mobinge karşı yapılabilecekler

Bu şekilde nereye kadar dayanabilecez. Sustukça daha da çok haksızlık yapılıyor. İş bilmeyen yöneticiler yanlış talimatlar veriyor. Aksi düşüncemizi dile getirdiğimizde bize çalışma olarak ve sürülmekle ilgili dolaylı mobing yapılıyor

Bu şekilde nereye kadar dayanabilecez. Sustukça daha da çok haksızlık yapılıyor. İş bilmeyen yöneticiler yanlış talimatlar veriyor. Aksi düşüncemizi dile getirdiğimizde bize çalışma olarak ve sürülmekle ilgili dolaylı mobing yapılıyor