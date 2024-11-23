Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Kasım 2024 19:26
Milli Saraylar Güvenlik alımı

Arkadaşlar Eğitim Fakültesi mezunuyum; Güvenlik sertifikam var. Bu alıma basvurmayi düşünüyorum tavsiye eder misiniz?

Sonradan memurluğa geçebilir miyim? Örneğin müze görevlisi kadrosuna...

Kpss p3 puanım 75 küsür. Herhalde mülakata çağırlar

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