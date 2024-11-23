Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Kasım 2024 19:43
aynı bakanlık eş durumu
2,5 yıllık teknikerim. eşim kadrolu hemşire, aynı bakanlıkta eş durumu tayini için 1 yıl çalışma şartıyla bir sürü arkadaşımın tayini çıkmıştı. şuan bana 3 yıl çalışma şartını doldurmadığım yüzünden red geliyor. aynı durumu yaşayan var mı ?

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