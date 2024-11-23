KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Kasım 2024 19:53
Açık öğretim ve Pomem başvurusu

Aöf kamu yönetimi son sınıfım Polis olabilir miyim? Aöf olması dezavantaj mı mülakatta sorun yaratır mı?


RedBull001
Memur
23 Kasım 2024 20:02

Lisans diplomasıyla (içeriği alınış şekli fark etmez) kpssden yeterli puanla başvurursun herhangi bir dezavantajı ya da avantajı olmaz


Poevata
Aday Memur
23 Kasım 2024 20:07

Bende açık öğretimden mezun olarak girdim ve kazandım mülakatta irdeledikleri bir konu değildi açık öğretim mezunu olmam. Çekinceniz olmasın deneyin şansınızı


RichardDennis
Aday Memur
23 Kasım 2024 21:27
kaymakamlık / müfettişlik gibi sınavlarda dikkate alınıyor ama polislikte böyle bir problem yok
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